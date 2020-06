Tennis lariano Federico Arnaboldi batte Nardi e vola agli ottavi degli Assoluti

Tennis lariano è iniziata bene la giornata odierna ai campionati Italiani di Todi.

Tennis lariano in serata Andrea Arnaboldi sfida Jacopo Berettini per un posto nei quarti di finale

La famiglia Arnaboldi tiene alto la bandiera del tennis lariano ai Campionati Italiani in corso di svolgimento a Todi. La giornata di oggi si è aperta nel migliore dei modi grazie al giovane brianzolo Federico Arnaboldi che nel recupero del 1° turno del tabellone principale ha battuto il marchigiano Luca Nardi per 7-6, 6-4 qualificandosi così al 2° turno degli ottavi di finale dove affronterà la testa di serie numero uno Sonego che però ha fatto fatica a domare Pellegrino al terzo set per 7-6, 2-6, 11-9. In serata invece fari puntati su uno dei match più attesi degli ottavi quando scenderà sul campo centrale del Tennis club Todi 1971 il canturino più esperto Andrea Arnaboldi che sfiderà Jacopo Berrettini, fratello del celebre Matteo numero 8 delle classifiche mondiali. Il vincente si qualificherà per i quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida odierna Darderi-Gaio.