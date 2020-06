Tennis lariano, Federico Arnaboldi batte Procopio e “vede” il tabellone principale

Tennis lariano, buone notizie dai campionati italiani di Todi.

Tennis lariano, il giovane brianzolo sfida Crepaldi per accedere al main draw

Subito buone nuove per il tennis lariano dai Campionati Italiani in corso di svolgimento a Todi. Merito del giovane canturino Federico Arnaboldi che ha vinto il suo esordio ieri, domenica 21 giugno 2020, nel 2° turno delle qualificazioni battendo per 6-1 6-1 Alessandro Procopio. Per il 20 enne brianzolo il modo migliore per festeggiare l’imminente compleanno e passare così al 3° turno dove per un posto nel tabellone principale sfiderà oggi la testa di serie numero 2, il vercellese Erik Crepaldi che nel match precedente ha superato per 5-7 7-5 12-10 Stefano D’Agostino. In caso di vittoria Federico accederebbe così al tabellone principale degli Assoluti dove è già inserito come testa di serie numero 7 il cugino Andrea Arnaboldi che nel match d’esordio sfiderà l’amico toscano Luca Vanni per un posto negli ottavi di finale.