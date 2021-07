Tennis lariano, Federico Arnaboldi costretto al ritiro nei quarti di finale del'ITF di Perugia

Tennis lariano dopo 14 vittorie di fila si è fermata la serie utile del 21enne tennista canturino.

Brutte notizie per il tennis lariano e per il 21enne atleta canturino Federico Arnaboldi. Dopo 14 vittorie consecutive ottenute nel circuito internazionale ieri infatti si è è interrotta la serie positiva del tennista brianzolo che si è dovuto ritirare nei quarti di finale del torneo Itf Città di Perugia. Purtroppo un fastidioso problema agli addominali ha messo fuori gioco Arnaboldi durante il match che stava giocando contro Luca Nardi. Match che Federico aveva iniziato perdendo per 6-3 il primo set ma poi durante il secondo set quando era sotto per 3-2 ha preferito fermarsi e ritirarsi onde evitare il rischio di peggiorare la situazione.

Ricordiamo che a Perugia Arnaboldi si era presentato come testa di serie numero 7 del tabellone principale che aveva iniziato molto bene battendo prima Federico Bertuccioli in tre set e in rimonta per 4-6, 6-2, 6-4 e poi confermandosi nel turno successivo superando in due set lo svizzero Remy Bertola con il punteggio di 6-2, 6-4 . Purtroppo come detto nei quarti è arrivato questo ritiro che ferma il magic moment del giovane astro nascente canturino che ricordiamo ha recentemente vinto i Tornei di Bergamo e di L'Aquila.