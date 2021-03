Tennis lariano Federico Arnaboldi eliminato agli ottavi dell’ITF di Rovigno

Tennis lariano niente da fare per il giovane tennista canturino in Croazia.

Niente da fare per uno dei rappresentanti migliori e più in salute del tennis lariano sulla terra rossa di Croazia. Stiamo parlando del 20enne canturino Federico Arnaboldi che ha visto interrompersi ieri agli ottavi di finale la sua avventura al torneo Ift di Rovigno, valido per il World Tennis Tour di Rovigno. Il giovane brianzolo, dopo aver superato brillantemente la serie delle qualificazioni e il primo turno del tabellone principale, dove aveva battuto in modo netto per 6-2, 6-0 il francese Mathieu Perchicot, testa di serie numero 7 del torneo, purtroppo è stato fermato alla soglia dei quarti dal connazionale azzurro Francesco Passaro. Un derby che non ha deluso le attese quello andato in scena in terra di Croazia dove i due giocatori italiani si sono dati battaglia per quasi tre ore di gioco. Nel primo set si è imposto con il punteggio di 6-4 il perugino Passaro che poi ha avuto anche nel secondo set due match point per chiudere la gara ma proprio in quel momento ha subito la veemente reazione di Arnaboldi che ha rimontato, pareggiato sul 5-5 e poi vinto per 8-6. Decisivo quindi il terzo set in cui sembrava che l’inerzia fosse passata dalla parte del canturino ma che invece si è bloccato lasciando campo aperto a Passaro che ha così ripreso in pugno il match andando a vincere sul velluto con un perentorio 6-0 che ha deciso una maratona davvero emozionante.