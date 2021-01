Tennis lariano Federico Arnaboldi eliminato ai quarti di finale in Turchia

Tennis lariano brutte notozie per il brianzolo dall’ITF Future M15 World Tennis Tour di Antalya.

Tennis lariano ieri la racchetta canturina è stata battuta in due set dal quotato bulgaro Adrian Andreev

Il tennis lariano sperava ieri in un’altra bella impresa di Federico Arnaboldi all’ITF Future M15 World Tennis Tour di Antalya ma purtroppo il tennista canturino è stato eliminato ai quarti. Il cammino del 20enne brianzolo si è così interrotto alla sesta partita dopo ben cinque vittorie consecutive: nelle qualificazioni aveva eliminato nell’ordine il turco Umut Kaan Yenilmez, quindi gli italiani Giuseppe Tresca e Gianmarco Ferrari poi nel primo turno del tabellone principale si era sbarazzato anche il collega cipriota Costantinos Koshis e negli ottavi di finale del temibile moldavo Ilya Snitari. Ieri come detto però la cavalcata di Arnaboldi è stata interrotta ai quarti di finale per mano del forte bulgaro Adrian Andreev, tennista in grande forma che solo ieri aveva sconfitto la testa di serie numero 4 Vladysav Orlov (ucraino, numero 350 dell’Atp). Comunque il giovane brianzolo ha confermato il suo buon inzio di nuovo anno, dando battaglia per tutto il match che è durato più di un’ora e mezza e che ha visto vincere il tennista bulgaro in due set molto combattuti per 6-3, 6-4. Federico Arnaboldi esce così di scena da questo suo primo torneo del 2021 e dalla terra rossa di Antalya in Turchia ai quarti di finale guadagnando due punti per il ranking Atp che lo faranno scalare di un poco la propria classifica internazionale. Il 20enne rimarrà ora ancora in Turchia per prendere parte nei prossimi giorni ad un altro torneo come il cugino Andrea Arnaboldi.