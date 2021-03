Tennis lariano Federico Arnaboldi eliminato al 1° turno del Torneo di Porec

Tennis lariano ancora protagonisti sul campo i due cugini canturini.

Il tennis lariano non è riuscito a piazzare un’altra bella impresa. Ieri infatti Federico Arnaboldi è stato eliminato al primo turno del tabellone principale dell’Itf di Porec in Croazia dove è stato battuto dopo un’autentica maratona di oltre due ore di gioco dalla testa di serie numero 4 (400 al mondo) il francese Antoine Cornut Chauvinc che si è imposto per 6-7 (2), 6-3, 6-2. peccato perchè il 20enencanturino era riuscito a vincere il primo set per poi giocare alla pari a lungo nel resto del match.

Ricordiamo che Federico Arnaboldi era entrato nel tabellone principale del torneo croato superando ben tre partite delle qualificazioni: nel primo match aveva battuto il ceco Yvo Panak al tie break con il punteggio di 6-0, 0-6, 10-6, poi nel secondo turno si era impost per 6-3 6-2 contro il rumeno Vladimir Filip, infine aveva superato Giacomo Dambrosi per 6-3, 6-1.

Andrea Arnaboldi oggi gioca gli ottavi di finale al Challenger di Biella

Negli ottavi di finale del Challenger di Biella torna in campo oggi a mezzogiorno Andrea Arnaboldi che dopo aver eliminato nel turno precedente la testa di serie numero uno del tabellone principale, l’australiano James Duckworth con il punteggio di 6-4, 6-3, adesso va all’assalto dell’ucraino Illya Marchenko per continuare la scalata e raggiungere i quarti del torneo piemontese.