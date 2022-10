Tennis lariano: si è chiusa l'avventura al torneo ducale per l'atleta brianzolo.

Tennis lariano: Federico Arnaboldi eliminato al 2° turno del Challenger ATP 125 di Parma

Il tennis lariano sperava in un'altra grande impresa di Federico Arnaboldi del Challenger ATP 125 di Parma ed invece il giovane canturino ha dovuto incassare l'eliminazione. Già perché dopo aver compiuto la grade impresa di superare il 1° turno sulla terra rossa del Tennis Club Parma grazie al successo fragoroso contro il forte giocatore italo argentino Franco Agamennone in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, invece nel 2° turno del tabellone principale il giovane canturino si è arreso al ligure Gianluca Mager, numero 184 del ranking mondiale che si è imposto in due set con il punteggio di 6-2, 6-3.