Tennis lariano Federico Arnaboldi eliminato al 2° turno dell'ITF a Santa Margherita di Pula

Dalla ridente Sardegna arrivano notizie confortanti per il tennis lariano e per il giovane atleta canturino Federico Arnaboldi. Il talento brianzolo infatti sta riprendendo al meglio l'attività agonistica dopo il lungo stop dai campi per infortunio e ha partecipato a un secondo torneo ITF a Santa Margherita di Pula. Dopo che alcuni giorni fa era stato eliminato al primo turno da Alexander Weis con il punteggio di 6-2, 6-3, in questa seconda kermesse Arnaboldi è arrivato fino alla seconda gara del tabellone principale. Il canturino infatti nel match d'esordio ha eliminato il greco Stefanos Sakellaridis con il punteggio di 6-3, 6-3 ma poi si è dovuto arrendere nel secondo turno al 27enne connazionale Davie Galoppini che si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Come detto però dalla Sardegna arrivano segnali positivi di ripresa da parte della giovane racchetta canturina.