Tennis lariano Federico Arnaboldi eliminato da Sonego negli ottavi degli Assoluti

Tennis lariano i campionati italiani di Todi entrano nel vivo

Tennis lariano oggi Andrea Arnaboldi sfida Gaio per un posto in semifinale

Momento decisivo per i due alfieri del tennis lariano ai Campionati Italiani in corso di svolgimento a Todi. Ieri infatti si è chiusa agli ottavi di finale la bella avventura del 20enne canturino Federico Arnaboldi battuto dalla testa di serie numero 1 del torneo Lorenzo Sonego. Il Top 50 al mondo ha regolato il giovane brianzolo per 6-3, 6-2 qualificandosi per i quarti di finale. Per il giovane Arnaboldi un’eliminazione a testa alta dopo aver superato le qualificazioni e il 1° turno del tabellone. Ora tutti i fari sono puntati sul match di oggi quando sempre per i quarti di finale Andrea Arnaboldi sfiderà Federico Gaio testa di serie numero 2 per un posto in semifinale.

Questi i quattro incontri dei quarti di finale maschile

Parte alta del tabellone:

Sonego-Musetti

Giustino-Fonio

Parte bassa del tabellone

Moroni-Vavassori

Arnaboldi-Gaio