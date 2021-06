Tennis lariano Federico Arnaboldi eliminato dal Torneo ITF di Genova

Tennis lariano niente da fare per il giovane tennista brianzolo in Liguria.

Tennis lariano il canturino al secondo turno si è arreso ad Edoardo Eremin

Mastica amaro il tennis lariano che ieri ha visto l'eliminazione di Federico Arnaboldi dal torneo Itf da 15 mila dollari di Genova. Nel secondo turno infatti il giovane tennista brianzolo è stato battuto dal più esperto Edoardo Eremin, già numero 290 al mondo, in poco più di un'ora e mezza con il punteggio di 6-1, 6-3. Ricordiamo che Arnaboldi sulla terra rossa ligure aveva superato il primo turno del tabellone principale, dove era entrato grazie ad una wild card, battendo in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-2, il 25enne Daniele Capecchi numero 600 al mondo.

Al Team Veneri di San Fermo doppio Challenge TPRA

E' stato un fine settimana spettacolare quello vissuto al circolo Team Veneri di San Fermo dove domenica scorsa si sono chiusi due Tornei TPRA. In campo maschile il Torneo TPRA Challenge Open ha visto il successo di Gianluca Carnelutti che in finale ha battuto con il punteggio di 6-4 Luca Lainati. In campo femminile invece il torneo TPRA Challenge FITTPRA Entry Level L50 femminile è stato vinto dall’atleta di casa Lia Pedalà che in finalissima ha regolato Claudia Traversone con il punteggio di 6-1.