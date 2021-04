Tennis lariano Federico Arnaboldi eliminato nelle qualificazioni ad Antalya

Tennis lariano sconfitta, un pò a sorpresa, per il 20enne canturino in Turchia.

Tennis lariano il brianzolo è stato battuto al 3° turno in tre set dal giovane ungherese Matyas Fuele

Brutte notizie in campo internazionale per il tennis lariano arrivano dalla Turchia. Purtroppo ieri Federico Arnaboldi è stato eliminato nel terzo turno delle qualificazioni nel Torneo ITF di Antalya. Il 20enne canturino partito da testa di serie numero uno nel tabellone delle qualificazioni ed infatti aveva iniziato forte vincendo il match d’esordio contro il greco Michail Sakellaridis con un netto 6-3, 6-1. Quindi aveva concesso il bis vincente anche nel 2° turno quando aveva superando l’italiano Marco Furlanetto per 6-1, 7-5.

Putroppo però Arnaboldi non ha calato il tris ma anzi un pò a sorpresa è stato eliminato nel 3° turno dal giovane ungherese Matyas Fuele (testa dis erie nuemro 13) che dopo un’autentica maratona si è imposto al terzo set con il punteggio per 7-6, 3-6, 11/9 qualificandosi così per il main draw di Antalya. Una sconfitta amara per il 20enne canturno Federico Arnaboldi che per avrà modo di rifarsi nei prossimi giorni visto che resterà in Turchia per partecipare ad altri tornei del circuito ITF.