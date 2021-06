Tennis lariano Federico Arnaboldi entra nel tabellone principale dell'ITF di Bergamo

Tennis lariano notizie agrodolci per le racchette nostrane nei tornei in corso.

Tennis lariano eliminati sulla terra rossa orobica Lorenzo Rottoli e a Milano Andrea Arnaboldi

Luci e ombre per il tennis lariano dai tornei in corso in questa settimana. Notizie agrodolci arrivano dall’Itf di Bergamo dove sorride il tennista canturino Federico Arnaboldi che si è qualificato per il tabellone principale superando in due set per 6-4, 6-2 il russo Kirill Kivattsev, dopo che aveva faticato ad eliminare per 6-3, 3-6, 10/6 Marco Miceli. Sulla terra rossa di Bergamo niente da fare invece per la racchetta comasca del giovane Lorenzo Rottoli eliminato dalla testa di serie numero 1, Andrea Basso già numero 300 dell’Atp che si è imposto per 5-7, 2-6.

Agrodolce il ritorno in campo dopo oltre due mesi di assenza per il tennista canturino Andrea Arnaboldi. Il forte atleta brianzolo numero 273 al mondo infatti è stato eliminato al Challenger di Milano, dal francese Tristan Lamasine, testa di serie numero 6 del torneo. Una sconfitta maturata al termine di un match comunque combattuto e deciso al terzo set. Arnaboldi aveva iniziato bene la sfida vincendo 6-3 la prima partita poi però si è dovuto arrendere alla progressione del transalpino che ha vinto sia il secondo set per 6-1 che l'equilibratissimo terzo e decisivo set per 7-5 dopo una maratona di 2 ore di gioco.