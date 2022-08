Tennis lariano Federico Arnaboldi ha vinto il "Memorial Lino Barbiero" di Padova

Tennis lariano trionfo importante all'Itf in Veneto per giovane atleta brianzolo.

Ferragosto di festa per il Tennis lariano che ieri ha salutato il successo della racchetta brianzola Federico Arnaboldi al torneo internazionale ITF di Padova Memorial Lino Barbiero. Il giovane canturino ieri in finalissima ha battuto nel derby tutto italiano Gabriele Piraino in due set con il punteggio di 6-2, 6-1. Una vittoria netta e meritata che rappresenta il primo sigillo in singolare del 2022 per il tennista brianzolo che nel tabellone principale sulla terra rossa di Padova aveva battuto in precedenza negli ottavi di finale l'amico e compagno di allenamento Gianmarco Ferrari poi nei quarti di finale il boliviano Murkel Dellien e in semifinale Giacomo Dambrosi.