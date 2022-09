Tennis lariano Federico Arnaboldi in semifinale al l'ITF Combined di Santa Margherita di Pula

Tennis lariano buone notizie in arrivo dalla Sardegna per la racchetta brianzola.

Tennis lariano il giovane canturino oggi sfida la testa di serie numero 1 del torneo l’olandese Jelle Sels

Buone notizie per il tennis lariano arrivano dalla Sardegna dove il canturino Federico Arnaboldi si è qualificato per la semifinale del torneo ITF Combined che si disputa sui campi in terra battuta del Forte Village a Santa Margherita di Pula. Arnaboldi aveva aperto il tabellone principale battendo Giorgio Tabacco in due set con il punteggio di 6-2, 6-3. Un successo convincente che il brianzolo ha ripetuto nei quarti di finale vincendo un altro derby italiano e superando il compagno di allenamenti al Tennis Grillo di Capiago Intimiano, Gianmarco Ferrari. con il punteggio di 7-5 6-1. Una vittoria che ha aperto le porte della semifinale a Federico Arnaboldi che oggi sfiderà la testa di serie numero 1 del torneo, l’olandese Jelle Sels numero 199 delle classifiche Atp.