Tennis lariano Federico Arnaboldi in semifinale al Torneo Itf di Heraklion

Buone notizie per il tennis lariano arrivano da oltre confine dove il canturino Federico Arnaboldi ha raggiunto la semifinale del Torneo del circuito internazionale Itf a Heraklion. Ieri infatti il giovane brianzolo ha compiuto un'autentica impresa eliminando nei quarti di finale la testa di serie numero due del tabellone, il cinese ex 140 al mondo Ze Zhang per 6-3, 2-6, 6-4. Un'ottima prestazione per Federico che ha vendicato il ko subito contro il cinese solo una settimana fa e oggi sfiderà in semifinale il giapponese Yuki Mochizuki, per provare a qualificarsi per la sua prima finalissima del 2021. Ricordiamo che in precedenza Arnaboldi ha eliminato negli ottavi il tennista dell’Ecuador Antonio Cayetano March prima ancora l’americano William Griffith al termine di un'autentica maratona di quasi tre ore di gioco. Il canturino per qualificarsi al tabellone principale del torneo aveva superato nelle qualificazioni il britannico George Houghton (7-6 7-3) e gli israeliani Lior Goldenberg (6-3 6-1) e Sahar Simon (7-6 6-2).