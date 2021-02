Tennis lariano, Federico Arnaboldi oggi gioca nel 2° turno di quali ad Antalya

Tennis lariano Andrea Arnadoldi si arrende per la schiena a Biella.

Tennis lariano molto attivo anche in quest’ultimo weekend in Italia come all’estero. Partendo da oltre frontiera buone nuove arrivano ancora dalla Turchia e ancora dal giovane brianzolo Federico Arnaboldi che è sceso in campo sempre sulla terra battuta di Antalya dove pochi giorni fa aveva centrato la sua prima storica semifinale internazionale. Il 20enne canturino è ripartito dalle qualificazioni di un altro torneo ITF vincendo la prima gara in due set per 6-3 6-3 ed eliminando lo spagnolo Daniel Rincon. Oggi per il secondo turno Arnaboldi se le vedrà in un derby tutto italiano con Pietro Rondoni, testa di serie delle qualificazioni.

Notizie meno dolci invece per il cugino di Federico, l’esperto Andrea Arnaboldi che ha provato a scendere in campo nel primo turno delle qualificazioni al Challenger di Biella nonostante i problemi alla schiena. Arnaboldi ha affrontato Matteo Viola e a iniziato anche bene vincendo il primo set 6-2 ma poi ha perso il secondo e si è arreso nel terzo per 6-3. Ora il canturino si fermerà nuovamente per curare il ma di schiena che lo sta condizionando da oltre un mese.

Sui campi in terra rossa del Circolo di Mariano Comense di via De Gasperi 5 domenica 14 febbraio si è giocato il secondo torneo TPRA riservato a SOLO TESSERATI AGONISTI MAX 4.4. Il successo ha sorriso a Davide Dossi che si è aggiudicato meritatamente il torneo. Ma al circolo di Mariano Comense si guarda già avanti perchè si tornerà a giocare domenica 21 febbraio con un altro torneo riservato agli ALL STARS agonisti fini a 4.2.