Tennis lariano, Federico Arnaboldi oggi in campo nei quarti di finale del Torneo di Bolzano

Tennis lariano: buone notizie per l'atleta canturino tornato in campo dopo l'infortunio.

Tennis lariano: si è concluso il Torneo Rodeo di Mariano Comense

Anche il mese di agosto regala buone nuove al tennis lariano e a una delle racchette più in forma di questo momento quale quella del giovane brianzolo Federico Arnaboldi rientrato bene dopo un leggero infortunio. Oggi il 21enne canturino gioca i quarti di finale del Torneo ITF di Bolzano dove ha superato brillantemente i primi due turni. All'esordio ha eliminato per 6-4, 6-0 l’ex 300 al mondo Andrea Basso che aveva appena vinto il torneo di Perugia. Nel turno successivo, valido per gli ottavi di finale, Federico si è poi ripetuto regolando sempre in due set, con il punteggio di 6-3, 6-1, il giovane siciliano Giorgio Tabacco uscito dalle qualificazioni. Oggi come detto Arnaboldi torna in campo per affrontare nei quarti di finale Marco Bortolotti, già 355 delle classifiche mondiali Atp che ha eliminato nel turno precedente il francese Reymond per 6-4, 6-4.

A Mariano Comense il Torneo Rodeo è stato vinto dal padrone di casa Niccolò Casiraghi

In Brianza nei giorni scorsi si è giocato e chiuso anche il torneo Rodeo (limitato 3.4 con al via 38 iscritti) organizzato dal Tennis Mariano sui sui campi, che ha visto il successo del padrone di casa Niccolò Casiraghi. Quindi Casiraghi profeta in patria e bravo, dopo aver eliminato in semifinale la testa di serie numero 1 del tabellone, Stefano Guglieri, a battere in una finalissima tutta "made in Brianza" anche Mattia Carminati della L&M Tennis Academy di Figino Serenza con il punteggio di 5-4, 4-0 .