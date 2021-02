Tennis lariano, Federico Arnaboldi oggi si gioca il tabellone principale ad Antalya

Tennis lariano buone nuove dalla Turchia per il giovane atleta brianzolo.

Tennis lariano Andrea Arnaboldi costretto a rinunciare al Challenger di Biella per problemi alla schiena

Il tennis lariano è ripartito anche a livello agonistico e regala anche buoni risultati. Come ha confermato in questi giorni il giovane atleta canturino Federico Arnaboldi che sta vivendo da protagonista le qualificazioni al torneo Itf del World Tennis Tour che si sta giocando ad Antalya in Turchia. Arnaboldi infatti è arrivato fino all’ultimo turno di qualificazione che lo separa dal tabellone principale del torneo. Nel match d’esordio sulla terra rossa di Antalya il canturino ha battuto lo spagnolo 22enne Pol Amoros Ramos con il punteggio di 6-2 6-2 per poi ripetersi nel secondo match eliminando niente meno che la testa di serie numero 1, l’ucraino Georgii Kravchenko, numero 500 al mondo, piegato dopo un incredibile tie break con il punteggio di 7-6 3-6 10/2. Oggi Federico Arnaboldi torna in campo, per giocarsi un posto nel tabellone principale, nella sfida decisiva contro il tedesco 23enne Benedikt Henning.

Niente da fare invece per il cugino di Federico, Andrea Arnaboldi che purtroppo per il perdurante problema alla schiena che lo aveva condizionato nella sua ultima competizione qualche giorno fa in Turchia, ha dovuto annullare la sua partecipazione al Challenger di Biella, torneo internazionale che sta giocando le qualificazioni ma che avrebbe visto il tennista canturino già ammesso direttamente al tabellone principale. Un peccato per Arnaboldi che avrebbe giocato sulla sua superficie preferita ma ad ora non si sa quando tornerà in campo.