Tennis lariano Federico Arnaboldi oggi si gioca la finalissima all'ITF di Padova

Tennis lariano continua alla grande l'avventura del giovane brianzolo al torneo in Veneto.

Tennis lariano il canturino ieri ha battuto Dambrosi e nel pomeriggio sfida Piraino per alzare il Memorial Lino Barbiero

Domenica importante per il tennis lariano che oggi fa il tifo per il giovane canturino Federico Arnaboldi che si gioca la finale del torneo internazionale ITF di Padova Memorial Lino Barbiero. Il brianzolo infatti ieri ha compiuto un'altra impresa sul campo veneto e dopo aver superato negli ottavi l'amico e compagno di allenamento Gianmarco Ferrari e nei quarti di finale il boliviano Murkel Dellien, ha voluto continuare alla grande il suo torneo da protagonista superando in semifinale anche Giacomo Dambrosi in un ora e mezzo con il punteggio di 6-4, 6-1. Una bella prova per Arnaboldi che così è volato in finalissima dove oggi sfida Gabriele Piraino. che ieri nell'altra semifinale ha eliminato Fausto Tabacco.