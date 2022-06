Tennis lariano Federico Arnaboldi out ai sedicesimi di finale del Challenger ATP di Milano

Tennis lariano brutte notizie dal capoluogo lombardo per il giovane giocatore brianzolo.

Notizie agrodolci per il tennis lariano dal Challenger Atp di Milano. Il giovane tennista canturino Federico Arnaboldi infatti ha visto interrompersi ai sedicesimi di finale la sua avventura al torneo milanese dopo che era riuscito ad entrare nel tabellone principale grazie alle vittorie ottenute nei turni di qualificazione prima contro il colombiano Cristian Rodriguez per 3-6 6-4 6-0 e poi contro l’egiziano Mohamed Safwat battuto per 6-2, 4-6, 6-2. Come detto pero ieri Arnaboldi è stato sconfitto ai sedicesimi di finale dal canadese Galarneau con il punteggio di 6-1, 6-3.