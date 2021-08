Tennis lariano, Federico Arnaboldi perde in semifinale al torneo Itf di Bolzano

Tennis lariano: si è fermata a un passo della finalissima il cammino della racchetta canturina.

Tennis lariano: il giovane brianzolo è stato battuto in tre set dal padrone di casa Alexander Weis

Il tennis lariano sperava in una nuova grande impresa di Federico Arnaboldi che invece dopo un'autentica maratona si è arreso nella semifinale del torneo ITF di Bolzano. A fermare il cammino del giovane canturino è stato il padrone di casa Alexander Weis che si è imposto in rimonta per 6-7, 6-1, 6-1. E pensare che Arnabdoli era partito bene vincendo al tie break il primo set ma poi si è dovuto arrendere nelle altre due partite perse nettamente per 6-1.

Curiosamente Weis si è preso la rivincita contro il 21enne brianzolo che lo aveva battuto nella finale del Torneo Itf di L'Aquila. Arnaboldi a Bolzano aveva vinto al debutto contro Andrea Basso per 6-4, 6-0, poi negli ottavi di finale, il giovane siciliano Giorgio Tabacco sempre in due set, con il punteggio di 6-3, 6-1 e quindi nei quarti contro Marco Bortolotti con un netto 6-3, 6-3 ma ha dovuto rimandare l'idea di fare il tris di vittorie dopo i successi ottenuti a Bergamo e a L'Aquila.