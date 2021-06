Tennis lariano, Federico Arnaboldi si arrende in finale del Torneo Itf di Heraklion

Tennis lariano: non è dolce l'epilogo sull'isola di Creta per la racchetta brianzola.

Tennis lariano l'israeliano Ben Patael rimanda la gioia del primo successo internazionale del 20enne canturino

Il Tennis lariano sperava di festeggiare ieri il primo successo di Federico Arnaboldi in un torneo internazionale Itf che purtroppo non è arrivato ma applaude lo stesso il bel cammino del giovane canturino a Creta. Già perché ieri Arnaboldi nella sua prima finalissima al torneo Itf di Heraklion, si è dovuto arrendere al forte israeliano Ben Patael con il punteggio di 6-1 6-4. L'israeliano già nel giro della squadra nazionale di Coppa Davis si è imposto nel primo set con un netto parziale di 6-1 mentre nel secondo ha dovuto faticare tantissimo visto che Arnaboldi si era portato in vantaggio sul 4-0 prima di cedere al ritorno imperioso dell'avversario.

Per il 20enne tennista brianzolo rimane la consapevolezza di aver centrato la sua prima finale in carriera in un circuito internazionale Itf che gli vale un bel salto nel ranking. Ricordiamo che il canturino in semifinale aveva battuto il forte giapponese Yuki Mochizuki, prima ancora nei quarti di finale la testa di serie numero due del tabellone, il cinese ex 140 al mondo Ze Zhang, negli ottavi il tennista dell’Ecuador Antonio Cayetano March e in precedenza l’americano William Griffith senza dimenticare che nelle qualificazioni aveva eliminato nell'ordine il britannico George Houghton e gli israeliani Lior Goldenberg e Sahar Simon. Un cammino strepitoso sull'Isola di Creta per il giovane brianzolo a cui è mancata solo la ciliegina sulla torta per poter festeggiare il suo primo successo a un torneo internazionale.