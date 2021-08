Tennis lariano Federico Arnaboldi si è dovuto ritirare dal torneo Itf di Lesa

Tennis lariano brutte notizie dai campi per il 21enne atleta brianzolo.

Tennis lariano un infortunio che costringe il giovane canturino a non partecipare al Challenger Città di Como al via dal 29 agosto

Non arrivano buone notizie per il tennis lariano dal torneo ITF di Lesa sul lago Maggiore. Già perché nel prima del match valido per i quarti di finale il giovane canturino Federico Arnaboldi si è dovuto ritirare e non è sceso in campo per giocare contro la testa di serie numero 1 Alessandro Bega. Ricordiamo che che in precedenza Arnaboldi aveva battuto ed eliminato la testa di serie numero 7 della kermesse Riccardo Balzerani superandolo per 6-3, 7-5. Purtroppo a causa di questo infortunio Federico dovrà restare fermo per almeno due settimane e questo stop forzato pregiudicherà inevitabilmente la sue presenza al Challenger Atp di Como che inizierà proprio domani domenica 29 agosto sulla terra rossa di Villa Olmo. Il prestigioso torneo cittadino così proprio alla vigilia del via perde un atteso protagonista.