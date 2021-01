Tennis lariano Federico Arnaboldi si è qualificato per gli ottavi di finale in Turchia

Tennis lariano buone nuove per la racchetta brianzola all’Itf del World Tennis Tour di Antalya.

Tennis lariano il giovane canturino per un posto nei quarti ora sfida il moldavo Ilya Snitari

Buone nuove per il tennis lariano arrivano dalla Turchia. A portarle è il giovane tennista canturino Federico Arnaboldi che si sta ben comportando all’Itf del World Tennis Tour di Antalya dove ha superato il primo turno qualificandosi per gli ottavi di finale. Il 20enne aveva guadagnato un posto nel tabellone principale della competizione avendo superato le qualificazioni battendo nell’ordine il turco Umut Kaan Yenilmez, quindi gli italiani Giuseppe Tresca e Gianmarco Ferrari suo amico e compagno di allenamento.

Come detto Arnaboldi ha così superato il primo turno del tabellone principale battendo anche il cipriota Costantinos Koshis, regolato in poco più di un’ora di gioco con un perentorio 6-1, 6-2. Un match dominato fin da subito dal giovane canturino che ora nel secondo turno si giocherà un posto nei quarti di finale affrontando il tennista moldavo Ilya Snitari che ha eliminato in due set 6-4, 7-6 l’israeliano Edan Leshem, numero 370 al mondo e testa di serie numero 7 del tabellone turco. Una sfida tosta per Federico che comunque appare in grande forma in questo avvio di 2021.

Intanto il cugino di Federico, Andrea Arnaboldi dopo essere stato eliminato al primo turno nel Challenger di Antalya si sta preparando sempre in Turchia per debuttare al torneo di Istanbul in cartellone dal 18 al 24 gennaio. Insomma dalla terra rossa di Turchia si attendono buone nuove di inizio 2021 dai cugini Arnaboldi esponenti importanti del tennis nostrano.