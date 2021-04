Tennis lariano Federico Arnaboldi si qualifica ai quarti dell’ITF di Antalya

Tennis lariano quinta vittoria di fila per il giovane canturino in Turchia.

Tennis lariano oggi il brianzolo sfiderà il rumeno Nicolae Frunza per un posto in semifinale

Tennis lariano sugli scudi in Turchia per merito ancora una volta di Federico Arnaboldi che ieri ha inanellato la sua quinta vittoria di fila al torneo Itf di Antalya qualificandosi per i quarti di finale. Il giovane tennista canturino infatti ha compiuto una nuova bella impresa eliminando negli ottavi l’israeliano Yshai Oliel, numero 400 delle classifiche mondiali e testa di serie numero 5 del tabellone con il punteggio di 6-3, 6-4. A parte l break iniziale perso, Arnaboldi ha sempre condotto la gara meritando la vittoria e il passaggio ai quarti dove oggi, sempre sulla terra rossa turca, affronterà il 23enne tennista rumeno Nicolae Frunza, che ha eliminato agli ottavi la testa di serie numero 4, il giapponese Rio Noguchi con il punteggio di 6-2, 6-4, In palio oggi come detto un prestigioso pass per le semifinali di Antalya. Ricordiamo che Arnaboldi era partito dalle qualificazioni superando nell’ordine lo slovacco Kristof Minarik quindi il bulgaro Viktor Markov e infine l’ucraino Ivan Sergeyev per poi ripetersi nel match d’esordio del tabellone principale a spese dell’ungherese Peter Fajta e rquindi come detto contro l’israeliano Yshai Oliel. Ora una nuova sfida che vale la semifinale.