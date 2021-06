Tennis lariano Federico Arnaboldi si qualifica per gli ottavi dell'ITF di Bergamo

Tennis lariano ancora un successo per il giovane brianzolo nel torneo orobico.

Tennis lariano oggi il 21enne canturino sfida Francesco Vilardo per entrare nei quarti di finale

Belle notizie per il tennis lariano che ieri ha salutato il nuovo successo del giovane tennista canturino Federico Arnaboldi che si è guadagnato l'accesso agli ottavi di finale del torneo ITF "Città dei Mille" di Bergamo. Dopo essere entrato nel tabellone principale del torneo orobico grazie al successo contro il russo Kirill Kivattsev, ieri Arnaboldi ha eliminato anche il padrone di casa Filiberto Fumagalli con un secco 6-0, 6-3 in due set e in poco più di un'ora di gioco. Una vittoria meritatissima del 21enne brianzolo che ha dominato la gara fina dai primi minuti concedendo poco o nulla al bergamasco che solo nel secondo set ha provato a resistere fino al 4-3 per poi cedere alla progressione del canturino. Oggi Federico Arnaboldi torna ina campo sulla rossa di Bergamo per gli ottavi di finale dove affronterà un avversario davvero tosto come il 2.2 Francesco Vilardo che ieri è riuscito ad eliminare in due set per 6-3, 7-5 la testa di serie numero 1 del torneo Julian Ocleppo numero 354 del ranking Atp. Un match non facile quindi quello che attende oggi il giovane Arnaboldi che però proverà a staccare il pass anche per i quarti di finale del torneo "Città dei mille".