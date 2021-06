Tennis lariano Federico Arnaboldi si qualifica per la sua prima finale ITF

Tennis lariano buone nuove per la racchetta nostrana al torneo di Heraklion a Creta.

Il tennis lariano applaude la grande impresa che oggi ha compiuto il 20enne tennista brianzolo Federico Arnaboldi che ha staccato il biglietto per la sua prima finale in carriera in un circuito internazionale Itf . Il tennista canturino infatti nella semifinale per il 20enne del torneo di Heraklion a Creta, ha battuto con una prova di autorità il forte giapponese Yuki Mochizuki con un eloquente punteggio di 6-2, 6-0. Ricordiamo che nel torneo cretese in precedenza Federico aveva battuto nei quarti di finale la testa di serie numero due del tabellone, il cinese ex 140 al mondo Ze Zhang, negli ottavi il tennista dell’Ecuador Antonio Cayetano March prima ancora l’americano William Griffith senza dimenticare che nelle qualificazioni aveva eliminato nell'ordine il britannico George Houghton e gli israeliani Lior Goldenberg e Sahar Simon. E domani sarà un altro tennista israeliano l'ultimo avversario di Arnaboldi in finalissima. Si tratta del forte 24enne Ben Patael, che ha già fatto parte della squadra di Coppa Davis della nazionale israeliana. e che nella sua semifinale odierna ha eliminato lo spagnolo Nicolas Alvarez Varona. Un ultimo ostacolo tosto per il giovane canturino che però vuole regalarsi un'altra grande impresa sull'isola di Creta.