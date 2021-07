Tennis lariano Federico Arnaboldi supera il 1° turno al Torneo ITF di L'Aquila

Tennis lariano continua il buon momento per la giovane racchetta canturina.

Tennis lariano niente da fare invece per il cugino Andrea Arnaboldi eliminato ieri dal Challenger di Todi

Ancora buone nuove per il tennis lariano arrivano per mano del giovane canturino Federico Arnaboldi. Nel 1° turno del torneo internazionale Itf di L'Aquila, ieri il 21enne brianzolo ha superato l'ostacolo inaugurale battendo in rimonta e in tre set la wild card Michele Vianello con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-1. Ora nel secondo turno della kermesse abruzzese Federico affronterà il vincente della sfida tra l'Argentino Juan Ignacio Galarza e lo svizzero Remy Bertola. Ricordiamo che Federico Arnaboldi è reduce dallo splendido successo il primo a livello internazionale, ottenuto all'Itf "Città dei Mille" di Bergamo che gli ha permesso di scalare molte posizioni nel ranking.

Notizie meno liete invece per il cugino di Federico, l'esperto Andrea Arnaboldi che ieri è stato eliminato dal Challenger di Todi battuto per 6-1 7-6 (4) dall’americano Alexander Ritschard.