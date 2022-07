Tennis lariano Federico Arnaboldi torna al successo nel doppio alla 38esima edizione del Memorial Fontana

Tennis lariano buone notizie per la racchetta nostrana all'Itf M25 di Casinalbo nel modenese.

Buone notizie per il tennis lariano arrivano dall'Itf M25 di Casinalbo. Sui campi modenesi infatti protagonista è tornato ad essere il giovane canturino Federico Arnaboldi che, in coppia con il compagno di allenamento Gianmarco Ferrari, ha vinto il torneo di doppio della 38esima edizione del ‘Memorial Fontana’, 2° Trofeo Ale Spa, il Torneo Internazionale di Tennis Futures Itf con Montepremi da 25mila dollari andato in scena al Club La Meridiana di Casinalbo. E pensare che per entrambi la kermesse di Casinalbo era iniziata male perché erano stati eliminati al 1° turno del tabellone di singolare. Decisamente meglio è andato, come detto, il torneo di coppia dove Arnaboldi e Ferrari hanno superato tutti gli incontri compresa la semifinale contro il tandem formato dal canadese Kelsey Stevenson e il britannico Harry Wendelken. Un successo che ha spalancato le porte della finalissima dove Arnaboldi&C hanno affrontato la coppa testa di serie numero del tabellone e grande favorita della vigilia formata dal brasiliano Gabriel Roveri Sidney e l’olandese Mick Veldheer che infatti hanno iniziato forte la gara vincendo il primo set per 6-2. La coppia italiana però non ha mollato ma ha retto l'urto e ha prima impattato la partita vincendo il secondo set per 6-3 e poi ha compiuto l'impresa aggiudicandosi match e torneo vincendo anche il terzo set per 7-5 al termine di tie break-maratona con il punteggio di 7-5.