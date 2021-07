Tennis lariano, Federico Arnaboldi trionfa al torneo ITF di L'Aquila

Tennis lariano: nuovo grande successo per il giovane canturino nel circuito internazionale.

Tennis lariano ieri in finalissima il 21enne brianzolo ha superato in rimonta e in tre set Alexander Weis

E' stata una domenica di festa per il Tennis lariano che ancora una volta ha applaudito uno dei suoi talenti emergenti quale il canturino Federico Arnaboldi che ieri ha conquistato con merito il torneo ITF internazionale di L'Aquila. Per Federico si tratta del secondo successo nel giro di poche settimane dopo quello centrato a Bergamo ed è arrivato grazie alla dodicesima vittoria consecutiva ottenuta nel circuito internazionale Itf, conquistata in finale a spese di Alexander Weis. Un successo che permette ad Arnaboldi di fare un altro bel passo in aventi nelle classifiche internazionali ed entrare nei primi 600 giocatori dell’Atp.

Ieri come detto a L'Aquila il giovane brianzolo ha regolato in finale il 24enne Alexander Weis di Bolzano dopo un'altra dura battaglia di quasi 3 ore di gioco che lo ha visto imporsi in rimonta in tre set per 4-6, 7-5, 6-1. Dopo aver perso il primo set, Arnaboldi è riuscito a rimontare annullando il match poit all'avversario, strappargli il servizio e andare a vincere al tie break il secondo set. Sulle ali dell'entusiasmo il canturino ha poi dominato il terzo set aggiundicandosi il trofeo di L'Aquila e ora parteciperà al torneo di Perugia.

Ricordiamo che Federico Arnaboldi al torneo di L'Aquila ha battuto all'esordio la wild card Michele Vianello, eliminato al secondo turno la testa di serie numero 1 l'argentino Juan Ignacio Galarza, nei quarti di finale anche l'amico e compagno di allenamento a Capiago Intimiano, Gianmarco Ferrari, quindi in semifinale ha domato Luciano Darderi per completare l'opera ieri superando in finalissima Alexander Weis.