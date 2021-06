Tennis lariano Federico Arnaboldi vince "Il Città dei mille" il suo primo torneo internazionale 

Tennis lariano fa festa la giovane racchetta brianzola in trionfo a Bergamo.

Fa festa il tennis lariano e fa festa il giovane canturino Federico Arnaboldi che ieri ha vinto il suo primo torneo internazionale. Il 21enne brianzolo infatti si è imposto nel torneo ITf “Città dei Mille” di Bergamo battendo in finalissima Riccardo Balzerani, con cui in precedenza aveva sempre perso. con un perentorio 6-1, 6-2. Il successo è arrivato alla conclusione di uno splendido cammino di ben sette partite iniziato superando le qualificazioni e poi continuato nel primo turno del tabellone principale eliminando Filiberto Fumagalli, poi negli ottavi ha superato Francesco Vilardo quindi nei quarti è toccato al tedesco Marvin Netuschil. In semifinale Arnaboldi ha superato l'amico Matteo Arnaldi al termine di un'autentica maratona di oltre tre ore per 5-7 7-6 (5) 6-2. Quindi come detto ieri il trionfale epilogo a spese di Balzerani che ha regalato a Federico Arnaboldi il suo primo trofeo ITF davanti alla sua famiglia. "E’ stato bello vincere - ha detto Federico- anche perché ho giocato davanti a tutta la mia famiglia che era venuta a Bergamo a vedermi. Questo ha reso il tutto ancora più bello. Ora ho però bisogno di allenarmi un po’. dovevo andare in Slovacchia ma invece rimarrò a casa a lavorare per prepararmi per i prossimi tornei".