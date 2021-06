Tennis lariano, Federico Arnaboldi vola in semifinale all'ITF Città dei Mille

Tennis lariano ancora un doppio successo per il canturino al Torneo di Bergamo.

Tennis lariano domani il giovane brianzolo sfiderà Matteo Arnaldi per un posto in finalissima

Doppio colpo vincente per il tennis lariano e lo ha messo a segno nello spazio di due giorni il 21enne Federico Arnaboldi. Il giovane tennista canturino dopo essere entrato nel tabellone principale del Torneo Itf “Città dei Mille” Bergamo ad inizio settimana e aver superato il primo turno contro Filiberto Fumagalli, negli ottavi gli è bastata meno di un'ora per superare Francesco Vilardo che aveva eliminato la testa di serie numero 1, Julian Ocleppo e volare ai quarti della kermesse.

Non contento Arnaboldi ha vinto anche i quarti di finale regolando in due set il tedesco Marvin Netuschil già numero 300 al mondo con il punteggio di 7-5, 6-4. Il giovane 21enne brianzolo continua così la sua cavalcata e si è qualificato per la semifinale del torneo bergamasco che domani lo vedrà affrontare Matteo Arnaldi che ha eliminato nei quarti Samuel Vincent Ruggeri con il secco punteggio di 6-2, 6-2. Per Arnaboldi un ostacolo non facile ma la consapevolezza di potersi giocare a viso aperto l'accesso alla finalissima del Torneo Città dei Mille.