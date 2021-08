Tennis lariano, Federico Arnaboldi vola in semifinale all'ITF di Bolzano

Tennis lariano il giovane talento canturino va ancora a segno al torneo altoatesino.

Tennis lariano dopo aver eliminato oggi anche Bortolotti, la 21enne racchetta brianzola sfiderà il padrone di casa Weis

Ancora un risultato positivo per il tennis lariano e per il giovane canturino Federico Arnaboldi che oggi si è qualificato per la semifinale del torneo Itf di Bolzano con montepremi di 25 mila dollari. Il giovane brianzolo ieri mattina nei quarti di finale ha impiegato poco più di un'ora di gioco per sbarazzarsi di Marco Bortolotti già 355 delle classifiche mondiali Atp che aveva eliminato nel turno precedente il francese Reymond. Arnaboldi si è imposto in due set con un netto 6-3, 6-3 e così si è qualificato per la semifinale dove domani affronterà il padrone di casa Alexander Weis che ha elimnato ai quarti Andrea Gola con un perentorio 6-2, 6-0.

Ricordiamo che recentemente Arnaboldi ha già sfidato e battuto Weis nella finalissima del Torneo Itf di L'Aquila dopo un'autentica battaglia vinta in rimonta dal brianzolo per 4-6, 7-5, 6-1. Ricordiamo inoltre che nei turni precedenti del torneo di Bolzano Federico ha eliminato al debutto Andrea Basso per 6-4, 6-0 e poi negli ottavi di finale, il giovane siciliano Giorgio Tabacco sempre in due set, con il punteggio di 6-3, 6-1. Nel 2001 di Arnaboldi ci sono già nel cassetto due tornei ITF vinti a Bergamo e a L'Aquila, ora punta a fare tris anche a Bolzano, Weis permettendo.