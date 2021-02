Tennis lariano Federico Arnaboldi vola per la prima volta in semifinale all’Itf di Antalya

Tennis lariano impresa da ricordare per il giovane canturino sulla terra battuta turca.

Tennis lariano il brianzolo dopo aver superato oggi l’olandese Veldheer, domani sfiderà l’argentino Velotti

E’ una giornata speciale per il tennis lariano ma soprattutto per Federico Arnaboldi. Il giovane tennista canturino infatti oggi ha conquistato la sua prima semifinale in carriera nel circuito internazionale Itf vincendo il match dei quarti di finale al torneo di Antalya dove ha superato l’olandese (numero 500 al mondo) Mick Veldheer in due ore di gioco e al termine di due combattutissimi set vinti per 6-3 e 7-6 al tie break. Per il giovane brianzolo si tratta della sesta vittoria consecutiva sulla terra battuta turca che gli permette di entrare in semifinale tra i primi quattro del torneo.

Domani Arnaboldi scenderà in campo per accedere alla finalissima contro un rivale molto forte quale l’argentino Agustin Velotti già numero 166 dell’Atp. Ma a questo punto per Feedrico non è vietato sognare. Ricordiamo che in precedenza Arnaboldi aveva vinto tre partite nelle qualificazioni battendo nell’ordine lo spagnolo 22enne Pol Amoros Ramos, l’ucraino Georgii Kravchenko e il tedesco 23enne Benedikt Henninge. Quindi nel tabellone principale aveva eliminato al 1° turno il serbo Miljan Zekic, poi negli ottavi di finale Jacopo Berrettini e come detto oggi nei quarti l’olendese Mick Veldheer. Sei successi in sei giorni che confermano il magic moment del giovane Arnaboldi che domani proverà a metter a segno una nuova impresa.