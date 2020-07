Tennis lariano i cugini Arnaboldi e Lorenzo Rottoli vanno ai playout

Tennis lariano turno amaro per le racchette nostrane nel campionato maschile di serie A1 a squadre.

Tennis lariano i brianzoli con Genova sfideranno TC Maglie mentre il comasco con Massa Lombarda incontrerà l’Angiulli Bari.

Brutte notizie per il tennis lariano dopo l’ultima giornata del campionato a squadre di serie A1. Ultimo turno amaro per i cugini Andrea e Federico Arnaboldi che non hanno potuto aiutare il loro Tc Genova 1893 a raggiungere i playoff visto che hanno perso (bloccati dagli infortuni) contro il Tennis Comunali per 5-1. Il team ligure dei cugini brianzoli ora nei playout sfideranno (in doppio turno di andata e ritorno) il Tennis Club Maglie. Male anche il comasco Lorenzo Rottoli che con il suo team del Massa Lombarda ha perso contro il Ct Vela Messina e ora nello spareggio salvezza per rimanere in A1, incontrerà l’Angiulli Bari.

Sorteggiati gli incontri di play off scudetto e play out salvezza della Serie A1 maschile a squadre con formula di andata a ritorno.

Play off scudetto (semifinali) – andata il 26 luglio, ritorno il 2 agosto

Selva Alta Vigevano – Tc Italia Forte dei Marmi (andata a Vigevano, ritorno a Forte dei Marmi)

Tc Crema – Park Tennis Club Genova (andata a Crema, ritorno a Genova)

Play out salvezza – andata il 26 luglio, ritorno il 2 agosto

Tc Sinalunga – Tc Parioli (andata a Sinalunga, ritorno a Roma)

Ct Maglie – Tc Genova 1893 (andata a Maglie, ritorno a Genova)

Sg Angiulli – Ctd Massa Lombarda (andata a Massa Lombarda, ritorno a Bari)

Circolo del Tennis Palermo – Sporting Club Sassuolo (andata a Palermo, ritorno a Sassuolo).