Tennis lariano, i cugini canturini Arnaboldi si salvano

Tennis lariano, fanno festa tre portacolori nostrani nei playout di serie A1 a squadre.

Tennis lariano impresa del comasco Lorenzo Rottoli

Fa festa il tennis lariano che può brindare ai punti la salvezza dei suoi tre portacolori impegnati nei playout del campionato italiano di serie A1 a squadre. Festa preventivata ma comunque da applausi per i cugini Andrea e Federico Arnaboldi che hanno vinto lo spareggio con Maglie.

Dopo l’ampio successo per 5-1 ottenuto nel turno d’andata in trasferta ieri in casa in Liguria il TC Genova 1803 dei cugini canturini aveva bisogno di due punti per conquistare matematicamente la salvezza e così è stato quasi subito grazie alle vittorie di Federico Arnaboldi che ha battuto con un secco 6-1, 6-1 Francesco Garzelli, e quella successiva di Matteo Arnaldi su Erik Crepaldi per 7-5 2-6 12-10. Andrea Arnaboldi quindi non è neppure dovuto scendere in campo.

Fa festa anche il comasco Lorenzo Rottoli che ha contribuito e non poco alla salvezza della sua squadra il Tennis Massalombarda che dopo il pareggio 3-3 ottenuto all’andata di playout sul campo amico, è riuscito a strappare la salvezza in Puglia nella tana dell’Angiulli Bari imponendosi con un perentorio 5-1. Una prova di forza a cui ha contribuito come detto il lariano Rottoli vincendo il singolare contro Luca Narcisi per 6-1 6-1 e poi il doppio con Samuele Ramazzotti battendo in rimonta al tie break la coppia Serdarusic/Massacri per 0-6, 6-4,10-8.