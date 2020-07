Tennis lariano i cugini canturini Arnaboldi vedono la salvezza vicina

Tennis lariano iniziati i playout del campionato di serie A1 a squadre.

Tennis lariano il comasco Lorenzo Rottoli con Massa Lombarda deve fare il colpo a Bari

Sono iniziati i playout del campionato italiano di serie A1 a squadre che vedono in campo anche alcuni rappresentanti del tennis lariano. I cugini Andrea e Federico Arnaboldi possono sorridere perchè vedono vicina la salvezza con il loro TC Genova dopo il successo ottenuto nel weekend scorso a Maglie per 5-1. Federico ha vinto il suo singolare contro Garzelli per 7-5, 6-0 mentre Andrea ha perso dall’olandese Sels per 6-7, 5-7 poi riscattandosi in coppia con il cugino nel doppio vinto in rimonta per 4-6, 6-3, 11-9. Ora i gli Arnaboldi giocheranno domenica 2 agosto il ritorno in casa dove basteranno due punti per brindare alla salvezza in A1. Salvezza più complicata invece per il comasco Lorenzo Rottoli dopo il pareggio per 3-3 ottenuto dalla sua squadra Massa Lombarda in casa contro il SG Angiulli Bari. Non sono bastati infatti i due punti portari a casa dal lariano che ha vinto sia il singolare per 7-5, 5-7, 10-6 che anche il doppio per 6-2, 6-3. Ora sarà necessario il colpo corsaro domenica a Bari.

Play out salvezza – andata il 26 luglio, ritorno il 2 agosto

Tc Sinalunga – Tc Parioli (andata a Sinalunga, ritorno a Roma)

Ct Maglie – Tc Genova 1893 (andata a Maglie, ritorno a Genova)

Sg Angiulli – Ctd Massa Lombarda (andata a Massa Lombarda, ritorno a Bari)