Tennis lariano i due cugini Arnaboldi trascinano al successo il TC Genova

Tennis lariano buone nuove dal 2° turno dei campionati italiani di serie A a squadre.

Tennis lariano le due racchette braiznole hanno vinto per 4-2 contro il Tennis Club Sinalunga

Il tennis lariano applaude le belle prove dei due cugini canturini Andrea e Federico Arnaboldi che nella seconda giornata del campionato italiano di serie A a squadre hanno trascinato la loro formazione del Tennis Club Genova al successo importante contro i senesi del Tennis Club Sinalunga. Dopo il pareggio nella sfida d’esordio sul campo di Crema i due tennisti brianzoli sono stati protagonisti del successo ligure ottenuto nell’ultimo weekend per 4-2. Andrea Arnaboldi nel suo match inaugurale ha battuto per 7-5 6-0 Luca Vanni così come il cugino Federico si è sbarazzato per 6-0 6-2 di Matteo Gigante. Quindi i cugini Arnaboldi hanno vinto insieme anche il doppio superando per 6-4 6-2 la coppia Gigante-Marco Miceli. Ora nell’ultima giornata il club genovesa dei due cugini Arnaboldi si giocherà il primato del girone contro il Tennis Comunali Vicenza di Marco Cecchinato e Thomas Fabbiano.