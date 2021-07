Tennis lariano il brianzolo Federico Arnaboldi vola ai quarti dell'ITF di L'Aquila

Tennis lariano continua il buon momento del giovane tennista canturino.

Tennis lariano oggi sfida in famiglia contro il compagno di allenamento Gianmarco Ferrari che vale un posto in semifinale

Il tennis lariano saluta un altro bel colpo messo a segno da Federico Arnaboldi. Il giovane tennista canturino infatti ha superato anche il secondo turno al torneo internazionale Itf di L'Aquila. Dopo aver battuto all'esordio la wild card Michele Vianello con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-1, nel secondo turno del torneo Arnaboldi ha superato niente meno che la testa di serie numero 1 e gran favorito della vigilia l'argentino Juan Ignacio Galarza con il punteggio di 6-4, 6-2. Dopo un primo set combattuto il canturino ha avuto vita più facile nel secondo e approda così a quarti di finale dove ritrova l'amico e compagno di allenamento al tennis Grillo di Capiago Intimiano, agli ordini di coach Diego Nargiso, Gianmarco Ferrari. Quest'ultimo è reduce da ben cinque successi, partendo dalle qualificazioni, l'ultimo dei quali ottenuto contro il quotato il francese Alexis Musialek. Un ostacolo non facile quindi per Federico Arnaboldi che se vuole approdare in semifinale oggi deve vincere la sfida in "famiglia" contro l'amico Ferrari con cui gioca spesso anche il doppio. Ricordiamo che Federico Arnaboldi è reduce dallo splendido successo il primo a livello internazionale, ottenuto all'Itf "Città dei Mille" di Bergamo che gli ha permesso di scalare molte posizioni nel ranking