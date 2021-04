Tennis lariano il cammino di Federico Arnaboldi all’ITF di Antalya si stoppa ai quarti

Tennis lariano niente semifinale in Turchia per il giovane brianzolo.

Purtroppo arrivano brutte notizie per il tennis lariano dalla terra rossa di Turchia. Già perchè ieri dopo 5 vittorie consecutive si è interrotta la serie positiva di Federico Arnaboldi al torneo Itf di Antalya. Il giovane canturino si è arreso ai quarti di finale dove è stato sconfitto dal rumeno Nicolae Frunza, che ha confermato il suo ottimo stato di forma imponendosi in un’ora e mezza in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. Dopo un buon avvio il canturino, di fatto ha sempre dovuto inseguire il rivale senza però mai dare segnali di riprendere la gara. Una sconfitta che però non cancella l’ottimo percorso compiuto da Arnaboldi che ada Antalya era partito dalle qualificazioni dove aveva battuto nell’ordine lo slovacco Kristof Minarik quindi il bulgaro Viktor Markov e infine l’ucraino Ivan Sergeyev per poi ripetersi nel match d’esordio del tabellone principale a spese dell’ungherese Peter Fajta e quindi anche contro l’israeliano Yshai Oliel. Purtroppo la corsa del canturino si è fermata come detto proprio a un passo dalla prestigiosa semifinale.