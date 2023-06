Tennis lariano: brutte notizie per le racchette nostrane dal torneo Umbro.

Tennis lariano: il canturino Andrea Arnaboldi eliminato ai 16esimi del Challenger di Perugia

Brutte notizie per il tennis lariano sono arrivate in questi giorni dall'Umbria. Non ha portato fortuna il Challenger di Perugia 2023 a due racchette nostrane. Il canturino Andrea Arnaboldi si è fermato ai sedicesimi di finale.

Dopo essere entrato nel tabellone principale grazie alle vittorie contro lo spagnolo Alex Marti Pujolras e poi contro Stefano Travaglia. l'esperto atleta brianzolo si è dovuto arrendere al primo turno battuto dall'iberico Jaume Munar testa di serie numero 3, che si è imposto in due set con un secco 0-6, 4-6.

Eliminato invece nelle qualificazioni il tennista comasco Lorenzo Rottoli, battuto in due set dal francese Matteo Martineau con il punteggio di 6-2 7-6.