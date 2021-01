Tennis lariano il canturino Andrea Arnaboldi fuori al 1° turno ad Antalya

Tennis lariano luci e ombre per il movimento nostrano.

Brutte notizie per il tennis lariano sono arrivate dalla Turchia. Già perchè si è conclusa male l’avventura del tennista canturino Andrea Arnaboldi al Challenger Atp di Antalya organizzato dal Club Megasaray Open. Un avventura fin da subito travagliata per la racchetta brianzola che infatti ha dovuto rinviare il match valido per il primo turno ben quattro volte per il maltempo incessante che si è abbattuto su Antalya. Così solo dopo quattro giorni di attesa Arnaboldi finalmente ieri mattina è potuto scendere in campo e sfidare al primo turno del Challenger turco l’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 7 delle quali. Purtroppo a complicare i piani del canturino anche un fastidioso problema alla schiena che lo ha condizionato contro il rivale argentino che infatti si è imposto in due set con il punteggio di 6-2, 6-4. Si è conclusa così con questa sconfitta amara una settimana decisamente poco fortunata per la racchetta di punta del nostro tennis Andrea Arnaboldi.

Buone nuove dal Circolo del TC Mariano

Arrivano invece buone notizie per il movimento nostrano da Mariano Comense dove il Circolo Erreci Progetto Tennis organizza presso il Tennis Club Mariano ben 4 date in tutte le domenica di febbraio per le 4 tappe del TPRA il circuito del campiomato italaino FITPRA autorizzato dal CONI. Un circuito che si svolgerà il 7, 14, 21, e 28 febbraio e sarà risrevato ai giocatori agonisti: ALL STAR fino ai 4.2, OPEN fino ai 4.4, ENTRY LEVEL fino ai 4.4 con power max 65.