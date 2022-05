Tennis lariano il canturino Andrea Arnaboldi in campo per i quarti del Challenger ATP di Vicenza

Tennis lariano buone notizie in campo internazionale per due racchette nostrane.

Il tennis lariano oggi fa il tifo per il canturino Andrea Arnaboldi che è in campo per i quarti di finale del Challenger Atp di Vicenza. L'esperto tennista brianzolo infatti dopo aver battuto nel match inaugurale la testa di serie numero 3 del tabellone, il 38enne Andreas Seppi, ex top 20 delle classifiche internazionali con un ottimo 6-1, 7-6, si è poi ripetuto nel secondo turno superando il giovane azzurro Francesco Maestrelli, con il punteggio di 6-3, 6-2. Un successo netto e meritato che ha aperto le porte dei quarti di finale dove oggi nel primo pomeriggio Arnaboldi sfida in un derby tutto italiano Matteo Gigante che nel turno precedente aveva eliminato l'argentino Renzo Oliva per 6-3, 7-6.

Federico Arnaboldi torna al successo al'ITF di Antalya

Intanto il buon momento per la famiglia Arnaboldi è stato avvalorato dal successo di Federico, cugino più giovane di Andrea che nei giorni scorsi ha vinto in coppia con il suo compagno di allenamento a Capiago Intimiano, Gianmarco Ferrari, il torneo di doppio Itf di Antalya, superando la coppia testa di serie numero 1 del tabellone Ignacio Carou -Daniel Rincon al tie break per 5-7, 6-2, 10/6.