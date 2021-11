Tennis lariano il canturino Andrea Arnaboldi passagli ottavi del Challenger di Roanne 

Risultai top per le racchette nostrane

Tennis lariano buone notizie dai campi internazionali per le racchette nostrane.

Tennis lariano il comasco Lorenzo Rottoli si qualifica per i quarti dell’Itf di Benicarlo in Spagna

Buone nuove per il tennis lariano torna protagonista con le sue racchette sui campi internazionali. L'esperto tennista canturino Andrea Arnaboldi ha iniziato nel migliore dei modi il su cammino al Challenger di Roanne in Francia dove ha superato di slancio il primo turno raggiungendo gli ottavi di finale grazie al successo nel match inaugurale contro il francese Calvin Hemery con il punteggio di 7-5 6-4 in quasi 2 ore di gioco. Negli ottavi di finale ora Arnaboldi sfiderà in un derby tutto italiano Thomas Fabbiano.

Dalla Spagna buone nuove arrivano anche dal 19enne comasco Lorenzo Rottoli che si è qualificato per i quarti di finale dell’Itf di Benicarlo. La sua qualificazione è arrivata grazie al meritato successo nei quarti ottenuto a spese del giovanissimo lituano Vilius Gaubas battuto con il punteggio di 6-1 6-3. Un successo netto per Rottoli che ora nei quarti di finale se la vedrà contro la testa di serie numero 5 del torneo lo spagnolo Carlos Sanchez Jover.