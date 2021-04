Tennis lariano il canturino Federico Arnaboldi avanza sulla terra rossa di Antalya

Tennis lariano buone nuove dal torneo Itf in Turchia per la racchetta brianzola.

Tennis lariano intanto si è chiuso a San Fermo l’Open organizzato dal Circolo Team Veneri

Buone nuove per il tennis lariano arrivano dalla Turchia e ancora una volta per mano di Federico Arnaboldi. Il giovane canturino infatti si è qualificato per il tabellone principale del torneo Itf di Antalya. Il 20enne brianzolo infatti è entrato nel main draw della terra rossa turca grazie a tre ottimi successi nelle qualificazioni: nel match d’esordio Arnaboldi ha superato per 6-4, 6-2 lo slovacco Kristof Minarik quindi nel secondo turno ha regolato il bulgaro Viktor Markov per 6-1, 6-2 e quindi nella terza partita decisiva ha completato l’opera superando per 6-2, 7-6 l’ucraino Ivan Sergeyev. Oggi Federico Arnaboldi apre il suo tabellne principale affrontando l’ungherese Peter Fajta, 18enne e numero 800 al mondo. Da segnalare che il giovane Arnaboldi però sta andando bene sulla terra turca anche in doppio dove in coppia con l’altro italiano Marco Ferrari è approdato ai quarti di finale dove affronterà il tandem ungherese FaJta-Marozsan.

A San Fermo si chiuso il Torneo Open del Team Veneri

Per qunto riguarda l’attività nella nostra provincia da segnalare che nel weekend scorso si è chiuso il Torneo Open organizzato dal Team Veneri di San Fermo che ha visto i successi nel tabellone maschile di Matteo Maggioni, del Circolo Tennis Cantù che ha battuto in finale per 3-6, 6-0, 10/8 Andrea Colombo, 2.8 di Carate Brianza (testa di serie numero 4), mentre nel tabellone femminile trionfo di Alice Musicò del Trezzano sul Naviglio che ha superato in finale la testa di serie numero 1, Beatrice Zappa del Tennis Club Lecco con il punteggio di 6-3, 7-5.