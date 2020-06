Tennis lariano il canturino Federico Arnaboldi passa le qualificazioni vola nel main draw

Tennis lariano fari puntati sulla seconda tappa dello ZzzQuil Tennis Tour di Perugia.

Con ancora negli occhi il secondo posto di Andrea Arnaboldi ai campionati italiani di Todi ora il tennis lariano punta i fari su Perugia dove sono in corso di svolgimento le prime partite della seconda tappa dello ZzzQuil Tennis Tour, ospitata dal Tennis Club Perugia. Un torneo internazionale dove sono protagonisti ancora una volta i due cugini canturini Arnaboldi. Il 20enne Federico è riuscito ad accedere al tabellone principale superando ben tre match delle qualificazioni battendo nell’ordine Giorgio Tabacco per 6-4, 6-4 poi Marco Miceli per 6-1, 6-3 e quindi Lorenzo Bocchi al tie break per 4-6, 6-2, 10-1. Ora nel main draw al 1° turno Federico Arnaboldi affronterà Lorenzo Giustino semifinalista agli Assoluti di Todi. In campo anche Andrea Arnaboldi che che da vicecampione italiano nel 1° turno di Perugia sarà opposto a Raul Brancaccio numero 385 Atp. Da segnalare che entrambi gli Arnaboldi sono inseriti nella parte alta del tabellone e potrebbero affrontarsi in…semifinale. Non resta che tifare per loro…