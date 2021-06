Tennis lariano il CT Cantù prepara il doppio spareggio con il CT Persiceto che vale la B

Tennis lariano vigilia importante per la squadra maschile di C del circolo brianzolo.

Tennis lariano il match d'andata domenica 27 giugno a Bologna, la sfida di ritorno in casa l'11 luglio

E' una settimana speciale per uno dei club storici del tennis lariano. Già perché è iniziato il conto alla rovescia in casa del Circolo Tennis Cantù in vista dal debutto nello spareggio di serie C maschile che vale la promozione in B 2021/22. "Sogniamo insieme la B… vi aspettiamo". Questo lo slogan che riecheggia sui social ma anche negli spogliatoi del CT Cantù che sta preparando il doppio spareggio nazionale che lo vedrà sfidare il Circolo Tennis Persiceto per il salto nella categoria cadetta. Doppia sfida che si aprirà con il match d’andata previsto per domenica 27 giugno fuori casa interra bolognese a Persiceto mentre il ritorno è programmato in casa, sui campi del club di corso Europa, l’11 luglio. Le gare di domenica iniziano alle 10 con una formula che prevede 4 singolari e 2 doppi. In caso di parità dopo entrambe le giornate, si disputerà un eventuale doppio di spareggio. Una sfida non facile che non vede almeno sulla carta favorita la squadra canturina visto che Persiceto arriva alla contesa dopo aver vinto il suo girone a punteggio pieno. Anche Cantù ha chiuso al rpimo posto il suo girone ma per differenza tra partite vinte e perse rispetto al Milano Tennis Academy, in un raggruppamento davvero equilibratissimo in cui ben quattro squadre hanno terminato nello spazio di un punto. Questa la squadra canturina al completo che cercherà l’impresa contro il CT Persiceto da domenica prossima: Angelo Scotti (2.6), Massimo Guazzo (2.7), Luca Dodero (2.6), Filippo Bongasca (2.7), Matteo Maggioni (2.8), Tommaso Cajano (2.8), Stefano Raina (3.1), Luca Montecamozzo (3.2).

Tempo di playoff per altre due squadre del Circolo Tennis Cantù: per il team di serie D2 maschile che guidato dall’istruttore Davide Corti ha conquistato i playoff di serie D1 pareggiando 2-2 contro il Team Veneri. Così come per il team femminile di serie D1 del CT Cantù che in virtù dell'ultimo successo contro Gemonio ha staccato il pass per i playoff di categoria.