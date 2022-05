Tennis lariano il CT Cantù rosa continua la rincorsa alla serie B2

Tennis lariano prosegue il buon momento della squadra femminile del circolo brianzolo.

Tennis lariano il team capitanato da Denis Benati dopo aver superato il derby contro Concagno, sfiderà domenica 5 giugno il TC Milano “Bonacossa”

Buone nuove per il tennis lariano arrivano dai campi femminili. E far festa è il CT Cantù che prosegue la sua splendida cavalcata nei playoff di serie C regionali con la sua squadra femminile. Già perché domenica scorsa la formazione brianzola capitanata da Denis Benati ha superato brillantemente il 1° turno di post season vincendo sui campi di casa l'atteso derby spareggio di playoff e battendo con un secco 3-0 la formazione dello Junior Tennis Training di Concagno. Un successo come detto meritato e maturato già dopo gli incontri di singolare che hanno visto le vittorie di Chiara Giaquinta contro Giada Clerici con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2, poi quello di Chiara Talleri a spese di Vera Chiari con il punteggio di 6-4, 6-2 ed infine quello decisivo di Ludmilla Serrago che, regolando in due set Sofia Letizia Sala per 6-3, 6-4, ha regalato il punto vincente che è valso il passaggio al turno successivo dei playoff. Ora la rincorsa verso la serie B del CT Cantù rosa farà tappa domenica 5 giugno a Milano dove il team brianzolo renderà visita al Tennis Club Milano “Bonacossa”. Una sfida cruciale che mette in palio il passaggio allo spareggio nazionale per la promozione in serie cadetta.