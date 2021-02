Tennis lariano il giovane canturino Federico Arnaboldi sale nel ranking mondiale

Tennis lariano buone nuove per il movimento delle racchette nostrane.

Tennis lariano intanto si continua a giocare tornei presso i circoli di Cantù e Mariano

Il tennis lariano applaude Federico Arnaboldi che dopo aver chiuso la sua avventura agonistica in terra turca ha fatto un grande paso avanti nelle classifiche internazionali salendo addirittura di quasi 60 posizioni e balzando al numero 817 del ranking mondiale. Questo salto in avanti è stato propiziato soprattutto dopo aver raggiunto la semifinale nel penultimo torneo Itf giocato ad Antalya. Dove invece la nuova competizione non ha sorriso a Federico che infatti stato eliminato al secondo turno delle qualificazioni . Il 20enne canturino aveva iniziato il giro di quali vincendo la prima gara d’esordio in due set per 6-3 6-3 ed eliminando lo spagnolo Daniel Rincon. Poi però nel secondo turno è arrivata la sconfitta nel derby italiano contro il 27enne Pietro Rondoni, ex 354 delle classifiche Atp e testa di serie numero 8 del tabellone che si è imposto per 6-4 6-3.

Al Circolo di Cantù si continua a giocare l’Open invernale

Intanto in Brianza si continua a giocare. Dal 13 febbraio infatti si sta disputando il tradizionale Open invernale organizzato dal Circolo Tennis Cantù che dopo lo stop nell’edizione 2020 (in seguito all’esplosione dell’emergenza pandemica in Italia) presenta sia il tabellone maschile che femminile che si concluderanno con le finali del 28 febbraio. Dove si continua a giocare è anche sui campi in terra rossa del Circolo di Mariano Comense di via De Gasperi 5 dove dopo che si è concluso domenica 14 febbraio il secondo torneo TPRA riservato a solo tesserati agonisti max 4.4 ora si tornerà a giocare domenica 21 febbraio con un altro torneo riservato agli ALL STARS agonisti fini a 4.2.