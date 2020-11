Tennis lariano, il giovane Federico Arnaboldi eliminato in Grecia

Tennis lariano, notizie agrodolci dal torneo ITF di Heraklion.

Tennis lariano, dopo avere superato due turni, il brianzolo si è arreso a Riccardo Balzerani

Notizie agrodolci per il tennis lariano. Si è fermato sul più bello, infatti, il buon cammino del canturino Federico Arnaboldi al torneo ‘ITF di Heraklion in Grecia. Dopo aver superato due turni battendo, nell’ordine, il britannico Stuart Parker per 6-3 7-5 all’esordio e nel secondo turno Jacopo Berrettini (fratello del celebre Matteo), testa di serie numero 6 battuto al tie break per 4-6, 7-5, 10-7, ieri il giovane brianzolo si è dovuto arrendere a Riccardo Balzerani (numero 500 dell’Atp e testa di serie numero 7 del torneo greco) per 6-2 6-1.